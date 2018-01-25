Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği’nin 3 yıl önce kurulmuş bir sivil topluk kuruluşu olduğunun altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci, KAYMOS’un 93 üye ile faaliyetlerini yürüttüğünü bildirdi. Deveci, “Fuarın markalaşma yolunca ciddi bir katkısı var.” dedi. Kayseri’deki mobilya sektörünün 22 milyon metrekare alanda faaliyet gösterdiğini, Türkiye mobilyasının yüzde 50’sini ürettiğini söyleyen Yakup Deveci, “Kentimizde mobilya sektöründe istihdam 100 bin. Bunu artıracağız” dedi.
Mobilyacı, istihdama tam destek veriyor
25.01.2018 - 03:43 | Son Güncelleme: 25.01.2018 - 03:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yakup Deveci, İstanbul CNR’da 14’üncüsü düzenlenen mobilya fuarına 66 firma ile katıldıklarını belirterek, “İstihdamı destekliyor ve ekonomiye can veriyoruz” dedi.
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