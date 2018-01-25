Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği’nin 3 yıl önce kurulmuş bir sivil topluk kuruluşu olduğunun altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Deveci, KAYMOS’un 93 üye ile faaliyetlerini yürüttüğünü bildirdi. Deveci, “Fuarın markalaşma yolunca ciddi bir katkısı var.” dedi. Kayseri’deki mobilya sektörünün 22 milyon metrekare alanda faaliyet gösterdiğini, Türkiye mobilyasının yüzde 50’sini ürettiğini söyleyen Yakup Deveci, “Kentimizde mobilya sektöründe istihdam 100 bin. Bunu artıracağız” dedi.