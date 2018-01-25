Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Albayrak Grubu’nun işletme hakkına sahip olduğu Trabzon Limanı dün borsada yapılan gong töreni ile işlem görmeye başladı. 614 milyon lira ile rekor talep toplayan Trabzon Limanı’nın halka arzı vesilesiyle düzenlenen tören Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleşti. Burada konuşan Bakan Özlü, söz konusu halka arzın, liman işletmeciliği alanında bir ilk olmasıyla dikkati çektiğini belirterek “Ayrıca, arz paylarının tamamının yurt içinde gerçekleşecek olması da son derece önemlidir” dedi.



TÜRKİYE’YE GÜÇ KATAR

Trabzon Liman İşletmeciliğinin, borsaya ve yatırımcılara hayırlı olmasını, Türkiye’ye güç katmasını dileyen Bakan Özlü “Trabzon Limanı, büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye’nin sembollerinden biridir. İpekyolu’nun son durağı ve Doğu Karadeniz’in en büyük ve en modern limanı olan Trabzon Limanı, ülkemizin dışa açılan aydınlık pencerelerinden biri olmaya adaydır” diye konuştu. Özlü, bu anlamda Albayrak Grubu’nun Trabzon Limanı’nda farkını ortaya koyduğunu anlatarak “45 milyon dolar makine parkı yatırımı sayesinde limanın yıllık elleçleme kapasitesi, 10 milyon tona çıkmıştır” dedi.



HEPSİ HALKA ARZ OLACAK

Albayrak Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Trabzon Liman İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Albayrak da Borsaya girişlerinin en büyük kapasiteli TÜMOSAN traktör fabrikasıyla başladığını anımsattı. Albayrak, sermayeyi tabana yayma hedefleri doğrultusunda bünyelerindeki bütün şirketleri halka açmada kararlı olduklarının altını çizdi.



YATIRIMCIDAN TALEP YAĞDI

Albayrak Gurubu CEO’su Doç. Dr. Ömer Bolat ise Trabzon Limanı’nın gelir yapısı ve mevdu dağıtma açısından değerli bir şirket olduğuna vurgu yaparak “Biz de çekinmeden yüzde 30’unu halka arz ettik. 10 binden fazla yatırımcıdan talep geldi’ bilgisini paylaştı. İşletmenin hisseleri ilk gününde yüzde 20 primle işlem görüyor.

Ekonomiye güvenin göstergesi

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, toplam piyasa değerlerinin gerçekleştirdikleri bu halka arzla beraber 885 milyar liranın üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ’nin 2018’in yaklaşık 100 milyon liralık bir büyüklükte ilk halka arzı olduğunu ifade eden Karadağ “Ülkemizin sınır ötesi harekat gerçekleştirdiği bir dönemde 6 katın üzerinde bir taleple ekonomimize olan güvenin üst seviyede gerçekleştiği halka arzı görmüş olduk. Tüm Mehmetçiklerimize bu vesileyle başarılar diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah hedeflerimize en kısa sürede ulaşarak, vatanımıza sağ salim dönsünler” diye konuştu.