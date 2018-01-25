Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle Antalya ve Belek bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler, Avrupa pazarına odaklandı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, sektöre ilişkin yaptığı açıklamada 2018 yılında erken rezervasyon rakamlarının umut verici olduğunu söyledi. Ayık “2018 yılıyla ilgili beklentimiz, çift haneli bir büyüme gerçekleştirmek” dedi. Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk de Almanya’da katıldıkları fuarda gö-rüştükleri herkesin 2018 ajandasında Türkiye’de tatil yapma planının olduğunu belirtti. Hollanda’nın Orta Avrupa ülkelerinin için 17 milyon turistiyle sektörde önemli bir ülke olduğunun altını çizen Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya ise “Ancak Hollandalı turizmciler, rakiplerimizden alınan hizmet ve servisin Türkiye ile kıyaslanamayacağını söylediler. Bizi tercih etmeyip, İspanya’ya, Portekiz’e, Yunanistan’a giden turistler mutsuz. Bize gelmek istiyorlar” diye konuştu.