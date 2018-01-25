Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palandöken, Türkiye’de trafiğe kayıtlı 22 milyonun üzerinde aracın yüz binlercesinin 20 yaşın üzerinde olduğuna değinerek, şöyle devam etti: Söz konusu kanun ile modeli 1997 ve öncesinde olan motorlu taşıtlar için 31 Aralık 2018’e kadar yapılan başvurularda Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik cezaları ile bunlara ait gecikme zammı borçları silinecek. Bu avantajlar sevindirici. Bununla birlikte araç başına ağırlığa göre makul bir bedel de ödenmeli. Ayrıca, bu yasa süreklilik kazanmalı. 20 yaşın üzerine çıkan araçlar otomatik olarak hurdaya ayrılabilmeli. Hurdaya çıkarılan bu araçların yenilenmesi ile karayollarında can ve mal güvenliği artar. Palandöken, Türkiye’nin 2016 yılında yaklaşık 4,7 milyar dolarlık hurda ithalatı yaptığını kaydetti.