Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhtiyaç duyduğu binlerce mühendisin yetişmesine doğrudan katkıda bulunmak üzere 16 üniversiteyle Stajyer Mühendislik Programı protokolü imzalayan TAI, 3. sınıftan başlayarak kendi tesislerinde ya da üniversitelere giderek haftanın en az 1 günü öğrencilerin iş deneyimi kazanmasını sağlayacak. TAI Genel Müdürü Temel Kotil, imza töreninde yaptığı konuşmada “Projelerimizi gerçekleştirebilmemiz için 2 bin olan mühendis sayımızı 12 bine çıkartmamız gerekiyor. Geçen yıl yaklaşık 500 mühendis aldık” dedi. Stajyer mühendis olarak çalışacak adaylar haftada en az 1 tam gün TAI’de görev yapacak. Şirketin faaliyet göstermediği şehirlerde ise TAI mühendisleri üniversitelere giderek öğrencilerle çalışmalar yürütecek. Öğrenciler çalıştıkları süre boyunca üniversiteleri tarafından sigortalanacak, TAI’deki çalışmaları için de ücret ödenecek.