İhtiyaç duyduğu binlerce mühendisin yetişmesine doğrudan katkıda bulunmak üzere 16 üniversiteyle Stajyer Mühendislik Programı protokolü imzalayan TAI, 3. sınıftan başlayarak kendi tesislerinde ya da üniversitelere giderek haftanın en az 1 günü öğrencilerin iş deneyimi kazanmasını sağlayacak. TAI Genel Müdürü Temel Kotil, imza töreninde yaptığı konuşmada “Projelerimizi gerçekleştirebilmemiz için 2 bin olan mühendis sayımızı 12 bine çıkartmamız gerekiyor. Geçen yıl yaklaşık 500 mühendis aldık” dedi. Stajyer mühendis olarak çalışacak adaylar haftada en az 1 tam gün TAI’de görev yapacak. Şirketin faaliyet göstermediği şehirlerde ise TAI mühendisleri üniversitelere giderek öğrencilerle çalışmalar yürütecek. Öğrenciler çalıştıkları süre boyunca üniversiteleri tarafından sigortalanacak, TAI’deki çalışmaları için de ücret ödenecek.