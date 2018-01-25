Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Her iyi fikir yatırıma değer” sloganı ile 16 Aralık’ta Türkiye yolculuğuna başlayan şirket, ayrıca yatırım desteğine ihtiyaç duyan, vizyon sahibi girişimcilere de sektör ayrımı yapmadan finansal destek sağlayacak. İma Group Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bağcı, Türkiye’nin uzun vadeli projeler açısından çok elverişli bir ülke olduğunu söyledi. Bağcı “SPK’dan kuruluş onayı beklenen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığımız, yeni fikirlere sahip büyüme potansiyeli olan girişimcilere finansman ve gerekli donanımı sağlamak amacı taşıyor” dedi.