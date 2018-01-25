“Her iyi fikir yatırıma değer” sloganı ile 16 Aralık’ta Türkiye yolculuğuna başlayan şirket, ayrıca yatırım desteğine ihtiyaç duyan, vizyon sahibi girişimcilere de sektör ayrımı yapmadan finansal destek sağlayacak. İma Group Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bağcı, Türkiye’nin uzun vadeli projeler açısından çok elverişli bir ülke olduğunu söyledi. Bağcı “SPK’dan kuruluş onayı beklenen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığımız, yeni fikirlere sahip büyüme potansiyeli olan girişimcilere finansman ve gerekli donanımı sağlamak amacı taşıyor” dedi.
İma Group, 25 milyar dolarlık yatırım yapacak
25.01.2018 - 03:50 | Son Güncelleme: 25.01.2018 - 03:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hong Kong, Avusturya, Rusya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde 780 milyon avroluk ortak yatırımı bulunan İma Group, 2023’e kadar Türkiye’de yenilenebilir enerjiden savunmaya, inşaattan otomotiv ve sağlık sektörlerine kadar toplam 25 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.
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538970 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/538970.aspx
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