Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) “2017 Kasım Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu”na göre, Türkiye’nin toplam petrol ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalışla 3 milyon 164 bin tona geriledi. Söz konusu dönemde toplam petrol ithalatının içindeki en büyük kalem olan ham petrol ithalatı yüzde 33,4 azalışla 1 milyon 502 bin tona düştü. En fazla ham petrol ithalatı 479 bin tonla Irak’tan yapılırken, bu ülkeyi 397 bin tonla Rusya, 284 bin tonla İran izledi. Kasımda havacılık yakıtları ihracatı 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 6,9 artışla 229 bin ton oldu. Denizcilik yakıtları yüzde 14,68 artarak 113 bin 623 tona, motorin türleri ihracatı da yüzde 1,77’lik artışla 6 bin tona ulaştı. Söz konusu dönemde benzin türleri ihracatı ise yüzde 38,47 azalarak 207 bin tona düştü.