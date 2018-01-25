Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Venezuela’nın başkenti Karakas’ta iş dünyası temsilcilerine hitap etti. Zeybekci, iki ülke arasında Ekonomik Ortaklık, Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvik Edilmesi ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi anlaşmaları başta olmak üzere birçok sektör ve alandaki anlaşmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Venezuela’ya gerçekleştireceği ziyarette imzalanmasının öngörüldüğünü bildirdi. Bakan Zeybekci “Türkiye ile Venezuela arasında toplam dış ticaret hacmi 150 milyon dolar civarında. Bu bize yakışmaz. Bir yılda dış ticaret hacmimizi 1 milyar dolar düzeyine ulaştırabiliriz” dedi. 2019 yılı başında çok daha farklı şeyler konuşacaklarına işaret eden Zeybekci “Birlikte kendi ekonomimizi, satın alma gücümüzü oluşturacağız. Türk yatırımcılarının Venezuela’ya yatırımlarının önünü açacağız. İş birliğimizi bankacılık, finans, teknoloji, tarımsal üretim, petro kimya, savunma sanayisi, enerji, makine üretimi ve ormancılık gibi birçok alanda geliştireceğiz. İnşallah 2 hafta içinde tekrar bir araya geleceğiz. Teknik çalışmalar bu süre zarfında tamamlanacak. Venezuela tarihinde zaten çok önemli bir yere sahip olan 23 Ocak, bugün burada aldığımız kararlarla ülkenizin hatıra defterinde uzun uzun yer alacak” diye konuştu.



DESTEĞE HAZIRIZ

Venezuela Ekonomi ve Maliye Bakanı Simon Zerpa da Türkiye ile çok kısa sürede hayata geçirecekleri anlaşmalardan yararlanacak firmaların yetkililerini Türk heyetiyle bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Zerpa “Venezuelalı ihracatçı ve yatırımcılara sesleniyorum, Türkiye tarafından açılan pazarın değerlendirilmesini öneriyorum. Bu konuda ihracatçımızla her türlü desteği ve bilgiyi paylaşacağız” ifadelerini kullandı.