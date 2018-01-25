Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Blockchain teknolojisinin finans kurumlarını endişelendirmesi sonucu, Davos Zirvesi’ndeki oturumlardan biri de “kripto-para balonu” olacak. Oturum, bugün gerçekleşecek. Toplam piyasa hacmi 20 milyar dolardan, 7 Ocak’ta 830 milyar dolara kadar yükselen kriptopara fenomeni ve bu piyasayı destekleyen blockchain teknolojisinin “yolsuzluk”, “kara para aklama aracı” gibi ithamlara karşın, artık finans kuruluşları tarafından görmezden gelinemeyeceği ifade ediliyor. Dünyanın en büyük finans kuruluşları, kripto para piyasasına yatırım yapmak veya bu teknolojileri güvensiz ilan etmek arasında ikilem yaşıyor. Royal Bank of Scotland Gelişen Teknolojiler Direktörü Richard Crook “Şu anda hâlâ değerlendirmeye çalışıyoruz; çünkü, blockchain’in faydaları iş modelinizi değiştirmeden bir teknoloji değiştirebiliyor olmanızdan, bunun sağladığı merkezsizleşmeden kaynaklanıyor” dedi.