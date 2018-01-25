Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Hâlihazırda Türkiye’de 20’den fazla ülkeye ihracat yapan firma sayısı 3 bin 43. Bakanlık bu sayının 2022 yılına kadar 3 bin 550’ye çıkmasını hedefliyor. Bunun yanı sıra 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirilen ülke sayısının da artırılması planlanıyor. Şu anda 105 ülkeye 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirilirken bu sayının 2022 yılına kadar 129’a çıkması hedefleniyor. Bakanlığın hazırladığı 2022 yılı sonuna kadar izleyeceği plana göre, önümüzdeki dönemde fuar, ticaret heyetleri, alım heyeti gibi organizasyonlar ve tanıtım faaliyetleri ile pazarlardaki ilişkiler derinleştirilecek. Ayrıca ihracatçıların geleneksel pazarlar dışındaki pazarlar hakkında bilgilendirilmesi ve firmaların güncel bilgiye hızlı erişmesi sağlanacak. Pazara giriş desteği ile tasarım ve ürün geliştirme desteğinin firmalar tarafından gereken yoğunlukta kullanılmasının da temin edileceği ifade ediliyor.

YERLİ PARAYA AĞIRLIK

Bakanlığın önümüzdeki yıllara ilişkin bir diğer önemli hedefi de ticarette yerli paranın kullanımın özendirilmesiyle ilgili. Türk lirası ile yapılan dış ticaretin toplam ticaret içindeki payının hâlihazırda yüzde 6,4 olduğu öğrenildi. Bu oranın 5 yıl içerisinde yüzde 15 mertebesine çıkarılması hedefleniyor.