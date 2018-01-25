Güne yüzde 0,02'lik hafif yükselişle başlayan Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, rekor seviyelere ulaştı. BİST 100 Endeksi, yüzde 0,48 yükselişle 120 bin puanın üzerine çıktı. Endeks şu sıralarda 120 bin 232 puandan işlem görüyor.
Borsa'dan bir rekor daha
25.01.2018 - 14:49 | Son Güncelleme: 25.01.2018 - 14:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, 120 bin puanın üzerine çıkarak tarihi rekorunu tazeledi.
Güne yüzde 0,02'lik hafif yükselişle başlayan Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, rekor seviyelere ulaştı. BİST 100 Endeksi, yüzde 0,48 yükselişle 120 bin puanın üzerine çıktı. Endeks şu sıralarda 120 bin 232 puandan işlem görüyor.
Etiketler : borsa,rekor,
539084 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539084.aspx
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