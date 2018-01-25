Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güne yüzde 0,02'lik hafif yükselişle başlayan Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, rekor seviyelere ulaştı. BİST 100 Endeksi, yüzde 0,48 yükselişle 120 bin puanın üzerine çıktı. Endeks şu sıralarda 120 bin 232 puandan işlem görüyor.

