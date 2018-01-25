Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı operasyonunun başlamasıyla beraber Dolar 3,79'dan 3,75 TL'ye indi, Borsa endeksi cuma günü 115.1 binden kapanmıştı. Dün akşamki kapanışta endeks 119.4 bin idi, Bono faizi cumartesi günü %13.56 idi. Dün % 13.39’a kadar geriledi.

Cumartesi günü Cumhuriyet altını 1.094 TL’den satılıyordu. Dün Cumhuriyet altını 1095 TL’den işlem gördü.

Bunlar sabahtan akşama finansal piyasalarda olan biteni öğrenmek isteyenlerin izledikleri göstergeler.

Görülüyor ki Afrin operasyonu finansal piyasaların ana göstergelerinde endişe yaşatmamış. Risk olarak görülmüyor.

FİNANS PİYASASI CANLI

Banka sistemi normal işleyişini sürdürüyor. Birikimi olanlar mevduat hesaplarına para yatırıyor. İhtiyacı olanlar kredi alıyor.

Finans piyasalarında devam eden işlemlerin Afrin operasyonundan olumsuz etkilenmediğinin göstergeleri var:

- Önceki gün açıklanan ocak ayı tüketici güven endeksi 72.3 ile aralık ayındaki 65.1 seviyesine göre önemli bir yükseliş gösterdi.

- Hazine’nin hafta başından bu yana gerçekleştirdiği ihalelere satıştan çok fazla talep geliyor. Hazine son iki günde 7.0 milyar TL borçlandı.

- İzmir’deki yabancı sermayeli bir sanayi kuruluşu yeni yatırımlar için 500 milyon dolarlık tahvil ihraç etti. Yıllık %5.87 faizli tahvile yurt dışından 3 misli talep geldi.

- Bir banka 5 yıl vadeyle 650 milyon dolar tutarında tahvil ihraç etti. Tahvile 1.5 milyar dolarlık talep geldi. Faiz %6.00’dan % 5.85’e geriledi.

- Karadeniz’de bir liman işletmesi halka arz ettiği hisse senetlerinden 97.7 milyon lira kaynak elde etti. Halka arz edilen senedin 6.3 katı talep vardı.

- İstanbul’daki büyük bir sağlık kurumunun sermayesinin %553’ü büyüklüğündeki hisse senedi halka arz ediliyor. Satışın 1.7 milyar TL ile 2.1 milyar TL dolayında olması bekleniyor.

- Türk ve yabancı ortaklıklı büyük bir enerji grubu, sermayesinin %20’si büyüklüğünde hisse senedini halka arz ediyor. Satışın 1.5 milyar ile 1.8 milyar TL (389-460 milyon dolar) dolayında olması bekleniyor.

- İki büyük enerji grubu daha sermayelerinin bir bölümünü halka arz etme aşamasında.

Bütün bunlar Afrin operasyonu devam ederken finans piyasasında olan bitenler.

Reel piyasanın durumuna geçmeden bir ara bilgi: Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) Afrin operasyonu öncesi 168 idi. Operasyon devam ederken 165’e geriledi.





REEL SEKTÖR İŞİNE BAKIYOR

Reel sektör denilince yatırım, üretim ve perakende satışlar gündeme gelir. 6 günde reel sektörde değişimi ortaya koyacak gösterge yok. Ama biliyoruz ki Afrin operasyonu başladı diye üretimini durduran işletme yok. Perakende piyasasında değişiklik yok. Alış verişler değişiklik göstermedi. Afrin operasyonu var diye alım satımı durduran da yok, belli mallara hücum da yok.

Özetle, finans piyasalarında ve reel piyasada “güven” devam ediyor. Güven öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, sonra hükümete, sonra da ekonomik yapıya. Bu güven olmasaydı, finans piyasalarında da reel piyasalarda da büyük dalgalanmalar görülürdü.

Bundan sonra önemli olan operasyonun kısa sürede başarıyla sona erdirilmesi. Ekonomide istikrarın devamı, yatırım, üretim ve istihdamdaki artışın devamı çok önemli. Güngör Uras-Milliyet