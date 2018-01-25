Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişi tamamlandı. Peki Süper Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı, Süper Loto'da büyük ikramiye kime, hangi ile çıktı, Süper Loto bu hafta da devir mi etti? 11 haftadır devreden ve geçen hafta 34.056.110,65 TL gibi çılgın bir rakama ulaşan Süper Loto, 535'inci haftasında 40 milyon TL'yi aşarak yeni bir rekora doğru adım adım ilerliyordu. Daha evvel Süper Loto çekilişine dâhil olmayanlar bile bu rakamları görünce Süper Loto bayilerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. 42 milyon TL'yi de geçen Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu.

Süper Loto 25 Ocak çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. 11 haftadır devrederek tarihî bir rekora ulaşan Süper Loto 42 milyon TL ikramiyeyi de aştı. Süper Loto çekilişine dâhil olanlar, Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı, Süper Loto devir mi etti? sorularına cevap arıyor. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları 25 Ocak 2018 ile ilgili merak ettikleriniz...

Süper Loto sonuçları için tıklayın

KAZANILAN İKRAMİYE TUTARI

6 bilen 1 kişi: 42.532.640,20 TL

5 bilen 322 kişi: 8.191,90 TL

4 bilen 19555 kişi: 144,95 TL

3 bilen 368898 kişi: 13,25 TL

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Milli Piyango İdaresi yetkililerinin ve noter görevlilerinin birlikte gerçekleştirdikleri çekiliş Perşembe günleri kuruma ait Ankara’daki binada gerçekleştiriliyor. MPİ’nin resmi internet adresi içerisinde yer alan link içerisinden canlı olarak takip edilebilen çekiliş saat 21:15’te gerçekleştiriliyor. Resmi olmayan sonuçların 21:20 civarında öğrenildiği şans oyununda kazanan il ve ilçenin duyurulması ise 21:30’u buluyor.

Süper Loto çekiliş sonuçlarında kimler ikramiye alabiliyor?

Aynı küre içerisine bırakılan 54 rakam içerisinden tespit edilen 6 şanslı numaradan 3,4,5 ve 6 rakamı doğru tahmin edenler ikramiye almaya hak kazanıyorlar. 6 rakamın tamamını doğru tahmin eden kişi çıkmaması halinde büyük ikramiye için belirlenen tutar gelecek haftaya devrediyor.

Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan numaralar hangileri?

35 ve 45 rakamları toplamda 13 kez,

· 9 ve 35 rakamları toplamda 11 kez,

· 20 ve 49 rakamları toplamda 11 kez,

· 31 ve 34 rakamları ise toplamda 10 kez çıkarak oyuncularına ikramiye kazandırmıştır.

Süper Loto üçlü kombinasyonlara en çok çıkan sayılar;

· 21, 22 ve 54 rakamları toplamda 4 kez,

· 15, 17 ve 37 rakamları toplamda 4 kez,

· 4, 28 ve 54 rakamları ise toplamda yine 4 kez bir arada çıkarak şanslı sayılar arasında yer almıştır.

Süper Loto kutucukları nedir, nasıl oynanır?

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165'te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165'i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.

İkramiye Bilgileri 6 Bilen Kişi Sayısı 7. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 14.866.236,63 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 58 Kişi Başına Düşen İkramiye 13.808,25 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 5.173 Kişi Başına Düşen İkramiye 166,75 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 107.395 Kişi Başına Düşen İkramiye 13,80 TL Süper Loto en çok çıkan sayılar hangileri? Süper Loto çekilişi sonuçlarına bakıldığında en çok çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 51 ve 54’tür. En az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.

İkramiye Bilgileri

Süper Loto çekilişinin kelime anlamı nedir?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.