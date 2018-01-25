Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) "Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Yeni Büyüme Paradigması" başlıklı oturumda konuştu.Şimşek, Türkiye'nin güçlü bir biçimde büyüdüğüne dikkati çekerek, son 15 yılda ortalama yüzde 5,7 oranında, küresel kriz sonrasında da yılda ortalama yüzde 6,7 oranında büyüme gerçekleştiğini anlattı.Uzun vadede demografik yapının Türkiye’nin ekonomik görünüme ve büyümesine olumlu katkı sağladığını vurgulayan Şimşek, reformlarla ülkede daha iyi bir yatırım iklimi ortaya koymaya çalıştıklarını söyledi.

Şimşek, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı sığınmacılarla birlikte 85 milyona yaklaştığını ve kişi başı milli gelirin 10 bin doların üzerinde olduğunu anımsatarak, "Yatırımları, büyümeyi ve üretimi artıran alanlara yoğunlaştırıyoruz." diye konuştu.Hükümetin altyapı, eğitim, Ar-Ge ve inovasyon gibi alanlara öncelik verdiğine işaret eden Şimşek, "İnsana yapılan yatırım ve eğitim çok önemli. Ülkede eğitime erişim en yüksek seviyesine ulaştı. Vergi gelirlerinin yüzde 23'ünü eğitim alanına harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Türkiye'de tasarruf oranlarının istenilen seviyelere çıkmadığını, doğrudan yabancı yatırım çekmeye önem verdiklerini aktardı.Hedefler doğrultusunda ithalatı azaltmaya ve ihracatı artırmaya yönelik alanlara destek sağlamanın önemine dikkati çeken Şimşek, uygun yatırımlar gerçekleştirenlere vergi muafiyetleri gibi teşvikler sağlandığını anlattı."Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak" ana temasıyla düzenlenen Davos Zirvesi'nde, 400'ün üzerinde oturum gerçekleştiriliyor.Davos Zirvesi'nin kapanış konuşmasını ABD Başkanı Donald Trump yapacak. ABD, toplantılara en son 2000 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton ile lider seviyesinde katılım göstermişti. Bu yıl ABD heyetinde Trump'la birlikte çok sayıda yetkili yer alacak.