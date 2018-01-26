Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Gazetecileri Derneği, ENOSAD ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle, “Sanayi 4-0 Önde” başlıklı panel düzenlendi. Burada konuşan Hüseyin Halıcı, “İnsan müsaade etmeden, yapay zekâlı robotlar insana zarar veremez. Yapay zekânın insanın yerini alması mümkün değil. Sanayinin dijitalleştirilmesinde bu sebeple insan kaynağı çok önemli” ifadelerini kullandı. YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Galip Cansever de, 2020 yılına kadar yaklaşık 50 milyar cihazın birbiriyle iletişim hâlinde olacağının tahmin edildiğini hatırlattı. Cansever şunları söyledi: Küresel ticaret hacminin yarısı, akıllı nesnelerin etkileşimini kullanacak. Ama Türkiye’de bu konu yeterince bilinmiyor. Türkiye’de firmaların sadece yüzde 22’si kapsamlı olarak sanayinin dijitalleşmesi konusunu biliyor. Yüzde 19’un hiç bilgisi yok. Bu treni kaçırmamamız gerekir.