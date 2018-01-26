Daha sonra katıldığı bir televizyon programında soruları cevaplandıran Zeybekci, Türkiye’nin 2017 sonu itibarıyla yüzde 7’nin üzerinde büyüme elde edeceğini kaydetti. 2018’de yatırım ve üretimlerden ciddi destek geleceğini belirten Bakan Zeybekci, ihracatın büyümeye güçlü katkısının devam edeceğini, 2018 yılında yüzde 5,5 büyümenin rahatlıkla yakalanacağını öngördüklerini ifade etti. Sanal para birimi Bitcoin’e ilişkin de değerlendirme yapan Zeybekci “Blockchain ayrı bir şey, buna karşı duramazsınız ama Bitcoin’in arkasında hiçbir kurum ve kuruluş yok. Arkasında kimsenin olmadığı bir değere dayalı birşey üretmek çok tehlikeli. Ben hâlâ bunu global bir saadet zinciri olarak görüyorum. Vatandaşlarımız uzak dursunlar” dedi.
Zeybekçi: Blokzincir karşısında duramazsınız
26.01.2018 - 03:58 | Son Güncelleme: 26.01.2018 - 04:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Davos zirvesinde ikili temaslarda bulundu. Zeybekci, İsviçre Ekonomi, Eğitim ve Araştırmadan Sorumlu Federal Hükümet Bakanı Johann Schneider-Ammann ve Lihtenştayn Dışişleri, Eğitim ve Kültür Bakanı Aurelia Frick ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ikili ekonomik konuların geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
Etiketler : nihat zeybekçi,
539226 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539226.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER