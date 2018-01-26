Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın ilk Enflasyon Raporu'nu 30 Ocak Salı günü Ankara'da açıklayacak.
TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2018-I"in 30 Ocak'ta yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte Ankara'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği kaydedildi.
Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Sheraton Ankara Hotel & Convention Center'da gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı vurgulandı.
Enflasyon Raporu 2018-I Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.