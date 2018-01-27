Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Fransa'nın uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun "AA" seviyesinde onaylandığı, not görünümünün "durağan" olduğu bildirildi. Ülke ekonomisinin dengeli, varlıklı ve çeşitli olduğu aktarılan açıklamada, sosyal kurumlarının güçlü ve etkili olduğu, ülkede finansal istikrarın da korunduğu belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yapısal reform programının ülkede ekonomik güveni artırmaya yardımcı olduğu vurgulanan açıklamada, Fransa ekonomisinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 2011'den bu yana en güçlü büyümeyi kaydettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Fransa ekonomisinin bu yıl yüzde 1,8 ve gelecek sene yüzde 1,2 büyüme yakalamasının öngörüldüğüne de değinildi.

Ayrıca açıklamada, kamu borcuna dair güvenin azalması veya orta dönem büyüme beklentilerinin zayıflaması durumunda ülkenin kredi notu ve görünümünün olumsuz etkileneceği uyarısında bulunuldu.