Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce devlet ve hükûmet başkanı, dev şirketlerin CEO’ları ile uluslararası yatırımcı kuruluşların yöneticilerinden oluşan yüzlerce kişi, dünyanın ekonomik ve sosyal olarak geleceğini konuştu. Türkiye’yi Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda temsil eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, onlarca CEO ve yatırımcı ile görüşerek Türkiye’yi ve yatırım ortamını anlattı. Görüşmelerinin sonuçlarını TGRT Haber’e anlatan Şimşek “3 günde oldukça yoğun temasımız oldu. Bu kadar teması yapmak için günlerce, aylarca seyahat etmeniz gerekiyor. Hâlbuki küçücük kasabada çok rahat bir ortamda dünya meselelerini konuşmak, Türkiye’deki yatırım fırsatları ve gelişmelerini anlatma fırsatı bulduk” dedi.

Görüştükleri şirket yöneticisi ve sahiplerinin genellikle reel yatırımcı olduğunu söyleyen Şimşek “Benim görüştüğüm birçok sanayici, Türkiye’ye yatırımını artırmayı düşünüyor. Çünkü bu kadar şoka rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor. 80 milyonun üzerinde nüfusu, kişi başına düşen geliri 10 bin doları geçmiş, konumu anlamında Avrupa ile Asya’nın ortasında, 1 yılda 1,4 milyon konut, 8 milyon beyaz eşya, 1 milyon taşıt satmış, ihracatını artırmış, kapasite kullanım oranı yüzde 80 seviyelerinde, büyümesi rekor kırmış olan ülkemizi anlattık. 15 Temmuz başka bir ülkede olsa o ülke depresyona girerdi ama bunların hepsi geride kaldı. Türkiye birçok şoka rağmen büyümeye devam ediyor. Rekabet gücü diğer ülkelere göre daha iyi. Yetişmiş insan anlamında avantajlarımız da çok. Bu sebeple doğal bir yatırım destinasyonu” dedi.

Bitcoin’in kimseye zarar vermesine müsaade etmeyiz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, hükûmet olarak kripto paralar aracılığıyla kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceklerini anlattı. Bazı kurumlar, kuruluşlar ve devletlerde bilgi işleme ve saklamayla ilgili çok farklı bir trend başladığını, yaşandığını ifade eden Zeybekci “Buna karşı durabilir misiniz? Hayır duramazsınız. Bitcoin’in dayandığı Blockchain hiç kimseye ait değil. Arkasında hiçbir kurum ve kuruluş yok ama arkasında hiç kimsenin olmadığı, sahibinin, sorumlusunun olmadığı bir değere, bir işleme para üretmek Bitcoin üretmek çok tehlikeli. Riskine bir kere kesinlikle dikkat etmek lazım, dikkate almak lazım. Hükûmet olarak da buradan insanlarımızın kandırılmasına müsaade etmeyeceğiz ama maalesef tamahkârla sahtekâr birbirini en hızlı bulan ikili oluyor. Böyle bir sıkıntımız da var orada. Ben bunu günümüzün global saadet zinciri olarak görüyorum hâlâ. Bu lafı bilerek söylüyorum. Dikkat çekmek için söylüyorum bunu, vatandaşlarımız uzak dursunlar” diye konuştu.

Avrupa’nın 28 ülkesinden daha iyiyiz

Türkiye’nin bu yıl da güçlü büyüyeceğini söyleyen Şimşek, bunun sebeplerini şöyle sıraladı:

Avrupa büyüyor. Bu Türkiye’nin mallarına talebi artıracak, fon akışını hızlandıracak, turizmi büyütecek. Türkiye’ye sadece Avrupa’dan değil diğer ülkelerden de turist akını var. Yani dış talep güçlü.

Geçen sene 1 milyon 300 bin insanımıza yeni iş bulduk. Avrupa’da 28 ülke 1 milyon 900 bin kişiye iş buldu. Onları geçtik. İş bulanlar tüketimi artıracak, bu yolla da büyürüz.

Kapasite kullanım oranımız yüzde 80’i geçti. Sanayici kapasite artırımı için yatırım yapacak. Biz de onları destekleyip tedbir alacağız.