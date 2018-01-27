Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni 2.0L EcoBlue motor, bu yıl Ford ticari ailesinin yükünü çekecek. Söz konusu dizel motor, sessiz yapısının yanı sıra düşük yakıt tüketimi ile ön plana çıkıyor. Yüzde 13 yakıt tasarrufu sağlarken, Euro 6 standartlarını da karşılayan çevre değerlerine sahip motorun teknolojisi, 240 PS güce kadar dayanıklılık gösteriyor. EcoBlue dizel motor, Ford binek araçlarda da 1.5L versiyonuyla yer alıyor. 400 bin kilometresi Transit müşterileri tarafından olmak üzere, toplamda 5,5 milyon kilometrelik dayanıklılık testine tabi tutulan yeni EcoBlue motor, başarılı altyapısını ispatlayarak Türkiye’deki ticari müşterilerinin beğenisine sunuluyor. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, EcoBlue motorun, bu ay Ford Transit, ardından da Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinde kullanılmaya başlanacağını, böylece Ford’un Türkiye ve Arupa’da liderliği pekiştireceğini söyledi.