Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk Ekmek Genel Müdürü Ali İlkbahar, ekmek israfının önlenmesi konusunda önemli kararlar aldıklarına dikkati çekerek, iadesiz satış uygulamasına geçtiklerini ve günlük üretilen ekmek sayısının 1 milyon 300 binden, 650 bine indiğini bildirdi. Hacettepe Üniversitesi ile yaptıkları iş birliğiyle yağda kızarmadan fırınlama yöntemiyle günlük ekmeklerden çerez ürettiklerini de anlatan İlkbahar, Türkiye’de yılda 16 milyon ton kullanılan buğdayın belirli yerlerinin değerlendirildiğini, bazı kısımlarının ise israf olduğunu söyledi. Ali İlkbahar, buğdayın geri kalan yerlerinin de kullanılarak tam buğday ekmeği üretilmesiyle yüzde 35 tasarruf sağlanacağına ve 5 milyon ton buğdayın israf olmayacağına

işaret etti.