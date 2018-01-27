Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Savunma Sanayii, son yıllarda yerli silah teknolojilerine yaptığı yatırımlarla uluslararası arenadaki yükselişini sürdürüyor. Devletin millî çalışmalarının yanında özel sektörün de devreye girmesi savunma sanayinde Türkiye’yi atağa kaldırdı. Ekonomik anlamda dışa bağımlılığı azaltan, güvenlik açısından da ciddi mesafe kaydeden ülkemizin bu alandaki başarısını ihracat rakamları da ortaya koydu. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) verilerine göre, sektörün ihracatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artarak 1 milyar 677 milyon dolardan 1 milyar 739 milyon dolara çıktı. Sektördeki bu gelişmeler doğrultusunda Türkiye’nin, savunma ve havacılık sanayisinde geçen yılın ihracat şampiyonu Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ/TAI) oldu.



5 YILDA YÜZDE 38 ARTTI

Sektör, ortaya koyduğu performansla son 5 yılda ihracatın en fazla arttığı alanlardan biri olmayı başardı. Savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı 2012-2017 döneminde yüzde 38 arttı. Bu performans savunma ve havacılığı son 5 yılda ihracatını en fazla artıran 5’inci sektör konumuna taşıdı. Savunma ve havacılık sanayisi 2012’de 1 milyar 261 milyon dolarlık ihracat yaparken, bu oran 2017’de 1 milyar 739 milyon dolara ulaştı. Savunma ve havacılıkta geçen yıl en fazla ihracatı yapılan ürün uçak ve helikopter aksam ve parçaları oldu. Söz konusu ürünlerin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 8,1 artarak 524,4 milyon dolara ulaştı.

İşte sektörün liderleri:

TAI, göstermiş olduğu başarılı çalışmalarla sektörün 2017’de en fazla ihracat yapan firması oldu.

TAI’yi sırasıyla TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), Pratt & Whitney THY Teknik Uçak Motoru Bakım Merkezi Limited Şirketi, ASELSAN ve Alp Havacılık izledi.

Sektördeki ihracat sıralaması 2016’da TAI, TEI, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, FNSS, ASELSAN şeklinde oluşmuştu.