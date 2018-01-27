Yeni kombi ve kazanlarda verimlilik ön planda tutulacak ve bu cihazlar eski modellere göre yüzde 15 daha tasarruflu çalışacak. Tüketiciler hâlihazırda kullandıkları yoğuşmasız kombilerini tüketim ömrü bitene kadar kullanabilecek. Tüketim ömrü biten ya da değiştirilmesi gereken kombiler ise yoğuşmalı kombilerle yenilenecek.
Kombiye düzenleme
27.01.2018 - 03:18 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 03:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de 400 kilovata kadar ısıtma kapasiteli üretilen veya ithal edilen kombi ve kazanların nisan ayında yürürlüğe girmesi beklenen yeni yönetmelikle yoğuşmalı teknolojiye sahip olması zorunlu hâle gelecek.
Etiketler : kombi,
539424 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539424.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER