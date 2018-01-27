Uzmanlar, ABD’nin ham petrol stoklarındaki düşüş ve ABD yönetiminin korumacı ticari tavrının endişe oluşturması sebebiyle, petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket yaşandığını belirtiyor.
Brent petrol 70 dolar
27.01.2018 - 03:19 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 03:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brent petrolün varili, haftanın son işlem gününü 70 doların hemen üzerinde tamamladı.
Etiketler : petrol,brent petrol,
539425 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539425.aspx
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