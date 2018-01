Türkiye Gazetesi

Tüketici elektroniği markalarının her yıl onlarca yeni model tasarlaması sebebiyle, insanlarda her zaman ‘acaba yenisi çıkar mı, daha sonra mı alsam’ şeklinde düşünce hâkim oluyordu. Buradan hareketle Vestel, tüketicilere ürün modelini yükseltme fırsatı sunan “V Hepyeni” uygulamasını hayata geçirdi. V Hepyeni uygulaması ile Vestel müşterileri, televizyonlarını aldıktan 24 ay sonra, yeni çıkan model ile değiştirme imkânına sahip oluyor.



HER AN YENİ TEKNOLOJİ

Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler “Tüketiciler dijital teknolojiden her zaman fazlasını bekliyor. Bu yüzden dijital dönüşümün insani özelliklerine odaklandık. Teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki, bugün aldığımız teknolojik bir cihazın neredeyse 6 ay içinde yenisi çıkıyor. Bu nedenle tüketiciler olarak bizler de, ‘nasıl olsa yenisi çıkar’ diyerek ihtiyacımızı erteliyoruz ya da aldığımıza razı oluyoruz. Artık tüketiciler teknolojiyi beklemesin, ihtiyaçlarını ertelemesin ve her zaman en yeni teknolojiye sahip olsunlar diye, üyelik platformu V Hepyeni’yi kurduk” dedi.



SIRA TELEFONDA

Uygulamanın avantajlarından bahseden Güler, şunları devam etti: V Hepyeni üyelerimiz, Vestel’in premium müşteri kitlesini oluşturacak ve sistem dâhilinde kendilerine özel birçok fayda sunulacak. Üyelik avantajı ile müşterilerimizin, 24 ve 36 ay arasında televizyonlarını değiştirmesini bekliyoruz. Yapacağımız birçok marka ortaklığıyla da V Hepyeni üyelerimize özel avantajlar sunacağız. Tele-vizyonla başlayan uygulamaya, başta cep telefonu olmak üzere, beyaz eşya ürün gruplarını ekleyeceğiz.

15 yeni Kafe Vesto

Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler “V Hepyeni” uygulamasının tanıtımının yapıldığı Kafe Vesto’lar hakkında da bilgi verdi. Güler “1,5 sene önce ilkini açtığımız Kafe Vesto’ların sayısı artacak. Bu yıl sonunda farklı illerde 15 Kafe Vesto daha açılmış olacak. Vestel mağazaları içine konumlandırdığımız Kafe Vesto’lar, herkesin kendini evinde hissettiği, ders çalışıp gazetesini okuduğu sıcak mekânlar oldu” dedi.