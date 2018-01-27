Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Böylece Keskinoğlu, 2017’de Türkiye’den yapılan toplam 537,5 milyon dolarlık piliç eti ihracatının yüzde 8’ini karşılamış oldu. Öne çıkan ihracat pazarları Afrika ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Irak, Katar, Özbekistan ve Umman oldu. 2017’yi 1,1 milyar TL ciro ile kapatan Keskinoğlu; 2018’de Avrupa pazarının da katkısıyla ihracatını 110 milyon dolara, cirosunu 1,5 milyar TL’ye yükseltmeyi hedefliyor. Keskinoğlu, 55’inci yılına girerken, logo ve kurumsal kimlik değişimi için 10 milyon TL’lik yatırım da gerçekleştirdi.