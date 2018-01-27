Böylece Keskinoğlu, 2017’de Türkiye’den yapılan toplam 537,5 milyon dolarlık piliç eti ihracatının yüzde 8’ini karşılamış oldu. Öne çıkan ihracat pazarları Afrika ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Irak, Katar, Özbekistan ve Umman oldu. 2017’yi 1,1 milyar TL ciro ile kapatan Keskinoğlu; 2018’de Avrupa pazarının da katkısıyla ihracatını 110 milyon dolara, cirosunu 1,5 milyar TL’ye yükseltmeyi hedefliyor. Keskinoğlu, 55’inci yılına girerken, logo ve kurumsal kimlik değişimi için 10 milyon TL’lik yatırım da gerçekleştirdi.
Beyaz et sektörü AB’ye kilitlendi
27.01.2018 - 03:25 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 03:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyaz et sektörünün 2017 yılında yaşadığı sıkıntıya rağmen 75 ülkeye ihracat yapan Keskinoğlu, geçen yıl 54,2 milyon dolarlık yumurta ve piliç eti ihracatı gerçekleştirdi.
Etiketler : tavuk,tavuk eti,beyaz et,
539429 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539429.aspx
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