Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mobil yazılım eğitim ve sınavlarını başarıyla geçerek sertifikalarını alan 660 kadın arasından, online bilgi sınavı ve sistem hatalarının tespiti uygulamasının bulunduğu iki aşamalı süreci geçen 100 kadın yazılımcı seçildi. Bu kadınlar Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon’da uzaktan çalışarak Turkcell ürün ve servislerini test edecek. Çoğunluğu mühendislik tabanlı eğitimler almış ya da hâlen eğitimine devam kadın yazılımcıların yaş ortalamaları 24 ve yüzde 60’tan fazlası lisans öğrencilerinden oluşuyor.