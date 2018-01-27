Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avokado ve zencefil satışları, geçen yıl ocak ayına göre iki kat, mango 12 kat arttı. CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü Ayşin Işıkgece “Yıl içerisinde Tayland Günleri, Malezya Günleri gibi çalışmalarımızla, birçok marketimizde tropikal ürün tadım ve tanıtım faaliyetleri yürüttük. Tüketicilerimiz de yeni tatlar istiyor ve özellikle son dönemde sağlıklı hayat konseptine ilgiyle birlikte, tropikal satışları yükseliyor” dedi.