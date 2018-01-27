Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yetkisi bulunmadığı hâlde kendisini yetkili servis istasyonu olarak tanıtan firmalara karşı tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi. Bakan Tüfenkci “Tüketicilerin, özellikle garanti süresi içerisinde arızalanan ürünlerini, merdiven altı olarak tabir edilen, ancak satış sonrası hizmet sunmada yetkisi veya yeterliliği bulunmayan yerlerden ziyade, ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından belirtilen yerlerde tamir ettirmesi gerekiyor. Tüketicilerin, özellikle beyaz eşya gibi günlük hayatta sıkça kullanılan ürünlerde arıza meydana gelmesi hâlinde, bunların bakım ve onarımını yaptırırken, servis istasyonlarının bu hizmetleri sunmada yetkili veya yeterli olup olmadığına dikkat etmesi gerek. Son dönemde yetkili olmadığı halde kendisini o şekilde tanıtan firmalar hakkında bakanlığa şikâyetler geliyor. Konu, bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından da sıkı bir şekilde takip ediliyor. Yetkili servis olduğu intibaı oluşturacak şekilde tanıtım yapan 38 ayrı firmayla alakalı bakanlığa ulaşan şikâyetlerle ilgili olarak dosya açıldı” dedi.