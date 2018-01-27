Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde yaptığı primle dikkat çeken borsaya bir dev daha açılıyor. Medical Park ve Liv Hospital’ı bünyesinde bulunduran, Türkiye’nin en yaygın özel sağlık kuruluşu MLP Care’in halka arzına ilişkin başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Şirketin, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleri kullanılarak halka arz edilecek payları için 24,00 - 28,80 lira fiyat aralığından 1-2 Şubat’ta talep toplanacak. 8 Şubat’ta da işlem görmeye başlaması öngörülüyor. Şirketin ortakları olan Turk Ventures Advisory Limited (yüzde 53,35), Usta Grubu (yüzde 13,81) ve Sancak İnşaat (yüzde 23,6) mevcut payları oranında satış gerçekleştirerek halka arza katılacak. Yüzde 10’un altında pay sahibi küçük ortaklar da mevcut.

MLP Care’in halka arzı için AK Yatırım liderliğinde, 21 aracı kurumdan bir konsorsiyum oluşturuldu. Halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 90’ı yurt dışı, yüzde 2,5’i yurt içi bireysel, yüzde 7,5’i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş durumda. Yüzde 31,4’ü halka arz edilecek şirketin yeterli talep toplaması hâlinde, borsaya açılan payların yüzde 15’i kadar ek satış hakkı kullanılabilecek. Sermaye artışı sonucu elde edilecek gelir, finansal yapının daha da güçlendirilmesi ve sürdürülebilir büyümenin devamlılığının sağlanması amacıyla kullanılacak. Ayrıca, halka arz ile birlikte kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması ve şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi de sağlanmış olacak. Şirketin 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla sona eren 9 aylık verilerine göre, net satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak, 1 milyar 873 milyon liraya, FAVÖK’ü yüzde 27 artarak 282 milyon liraya, FAVÖK marjı da yüzde 15,1’e ulaştı.

Muharrem Usta: Çeyrek asrı devirdik

MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, hastanecilikte 25 yılı geride bıraktıklarına işaret ederek şunları söyledi: MLP Care, hızlı büyüyen bir sağlık kurumu. Sağlık alanındaki yatırımlarına aynı hızda devam etmek; ekonomiye, istihdama ve Türkiye’nin uluslararası arenada sağlık sektöründeki itibarına katkı sağlamak adına yeni bir adım atıyor. Şimdi çok daha geniş bir yatırımcı grubu ile ortak olacağız. Bugüne kadar bütün memnun oldular. Yeni yatırımcılarımızın da mutlu olacaklarına inanıyorum.

MLP Care’in 17 ilde 29 hastanesi var

MLP Care, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin “Sağlık Sektörü Raporu” verilerine göre, ülkenin en büyük özel sağlık kuruluşu olma özelliğini sahip. Sadece gelir açısından değil, yaygınlık, hastane ve yatak sayısı bakımından da sektör lideri olan şirket, 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla 5330 yatak kapasitesi ile özel hastaneler arasında yüzde 11’lik paya sahip. Türkiye’nin 7 bölgesindeki 17 ilde 29 hastanesi bulunan MLP Care, 2 bini doktor olmak üzere 16 binin üzerinde çalışanla, yılda 2,4 milyon hastaya hizmet veriyor.