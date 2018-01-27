Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk müteahhitler bugüne kadar yurt dışında 354,6 milyar dolarlık iş üstlenirken, sadece geçen yıl alınan işlerin tutarı 14,7 milyar dolara ulaştı. Ekonomi Bakanlığının yurt dışı müteahhitlik hizmetleri raporuna göre; sektör, yurt dışında ilk işin alındığı 1972’den geçen yılın sonuna kadar, 119 ülkede 9 bin 258 proje üstlendi. Türk müteahhitlerin geçen yıl yurt dışında aldıkları proje adedi ise 241’i buldu. Bugüne kadar yurt dışındaki faaliyetlerde ilk sırayı yüzde 19,4’lük payla Rusya aldı. Bu ülkede 68 milyar 788 milyon dolarlık iş üstlenildi. Rusya’yı, yüzde 13,2’lik pay ve 46 milyar 844 milyon dolarlık toplam projeyle Türkmenistan izledi. Üçüncü sırada ise yüzde 8,1’lik pay ve 28 milyar 875 milyon dolarlık projeyle Libya yer aldı. Irak, yüzde 7’lik pay ve 24 milyar 827 milyon dolarlık projelerle dördüncü oldu. Bu arada Sahra Altı Afrika ülkelerinden Tanzanya, geçen yıl alınan 2,5 milyar dolarlık işle, ilk defa ülkelere göre “yıllık dağılımda” birinci oldu. Böylece ilk defa bir Sahra Altı Afrika ülkesi, geleneksel pazarlar olan Bağımsız Devletler Topluluğu ve Ortadoğu ülkelerinin önüne geçerek, en fazla proje üstlenilen ülke konumuna geldi. Ekonomi Bakanlığının raporuna göre, son yıllarda yapılan girişimlerle Ortadoğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu gibi geleneksel pazarlara, Liberya, Çad, Ruanda, Şeyseller, Sri Lanka, Çekya, Estonya, Madagaskar, Malavi ve Vietnam’ın eklenmesiyle birlikte, proje üstlenilen ülke sayısı 119’a yükseldi. Bakanlığın faaliyetleri kapsamında Sahra Altı Afrika’ya yönelik “hedef ülke” çalışması gerçekleştirilirken; Etiyopya, Nijerya, Mozambik ve Gana öncelikli ülkeler olarak ön plana çıktı.

KONUT DA YAPTIK, YOL DA

Türk müteahhitlerin bugüne kadar üstlendikleri işler sıralamasında ilk sırada konut yapım projeleri yer aldı. Bu alanda, 46 milyar 865 milyon dolarlık iş yapıldı. Konut projelerini, 45 milyar 743 milyon dolarla kara yolu, tünel ve köprü, 29 milyar 396 milyon dolarla ticaret merkezi yapımları izledi.