Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara ile Kars arasında sefer yapan trende yoğunluk yarıyıl tatili ile iki katına çıktı. Sosyal medya sayesinde trene ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi’ne daha güçlü lokomotif ve 6 vagon eklendi. Biletleri günler öncesinden satışa çıkan trene 12 bin bilet talebi bulunuyor.

Yolcular, Erzurum'a yaklaşırken sipariş ettikleri cağ kebaplarını, Erzurum Gar'daki 10 dakikalık molada satın alıyor. Bazı yolcular ise trende yer bulamadıkları için Erzurum’dan kara ve hava yoluyla dönüş yaptıklarını dile getirdi.