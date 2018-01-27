Ankara ile Kars arasında sefer yapan trende yoğunluk yarıyıl tatili ile iki katına çıktı. Sosyal medya sayesinde trene ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi’ne daha güçlü lokomotif ve 6 vagon eklendi. Biletleri günler öncesinden satışa çıkan trene 12 bin bilet talebi bulunuyor.
Yolcular, Erzurum'a yaklaşırken sipariş ettikleri cağ kebaplarını, Erzurum Gar'daki 10 dakikalık molada satın alıyor. Bazı yolcular ise trende yer bulamadıkları için Erzurum’dan kara ve hava yoluyla dönüş yaptıklarını dile getirdi.
Doğu Ekspresi’ne 12 bin bilet talebi
27.01.2018 - 15:00 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TCDD’nin Ankara-Kars arası düzenlediği Doğu Ekspresi tren seferlerine ilgi devam ediyor.
Ankara ile Kars arasında sefer yapan trende yoğunluk yarıyıl tatili ile iki katına çıktı. Sosyal medya sayesinde trene ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi’ne daha güçlü lokomotif ve 6 vagon eklendi. Biletleri günler öncesinden satışa çıkan trene 12 bin bilet talebi bulunuyor.
Etiketler : TCDD,
539518 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539518.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER