Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, sınır güvenliğini sağlamak için uzun süredir hazırlıklarını yaptığı Zeytin Dalı Operasyonu’nu geçen hafta başlattı. Dikkatler, bir yandan da piyasaların göstereceği tepkiye odaklandı. Bazı kesimlerin yaymaya çalıştığı korku senaryosu gerçekleşmedi. Borsa İstanbul 100 endeksi, geçen haftayı yüzde 4,82’lik kazançla, 120.702 puandan kapattı. Aynı zamanda endeks, bütün zamanların en yüksek seviyesine de ulaşmış oldu. Borsa İstanbul’un en değerli şirketleri 51 milyar 912 milyon lirayla Garanti Bankası, 47 milyar 15 milyon lirayla Koç Holding, 44 milyar 320 milyon lirayla Akbank şeklinde sıralandı. Geçen hafta en çok kazandıran bireysel emeklilik fonu da, yüzde 0,73 ile hisse senedi fonları oldu.



BORSANIN YOLU AÇIK

Borsa, dolar bazında tarihinde üç defa 5 cent seviyesini gördü. Bugün her ne kadar Türk lirası bazında rekor kırılsa da, endeks 3,2 cent seviyesinde bulunuyor. Bugünkü dolar değeri olan 3,75’e göre bir hesaplama yapıldığında da, ‘5 cent’lik zirve 187.500 puana denk geliyor. Analistler, borsanın uzun vadede bu seviyeleri hedef alabileceğini belirtiyor. Önümüzdeki süreçte ulaştırma, imalat, turizm ve finans sektörlerinin öne çıkabileceği, döviz geliri olan ve temettü dağıtan firmaların hisselerinin ön plana çıkabileceği belirtiliyor.

Dolar da tepetaklak

Geçen hafta finansal piyasalardaki önemli hareketlerden biri de, doların gerilemesi oldu. Operasyon haberiyle pazartesi gününe 3,85’e yakın seviyelerden başlayan dolar, cuma akşamı 3,75 TL sınırından haftayı tamamladı. Böylece dolardaki haftalık değer kaybı yüzde 3’e yaklaştı. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı da, yatay bir seyir izledi ve haftayı 163,20 liradan kapattı. Analistler, Merkez Bankasının hafta içinde “enflasyonla daha güçlü mücadele edeceği” mesajını verdiğini hatırlatarak, uygulanan sıkı para politikasının, dolardaki muhtemel yükselişlerin önüne geçtiğini belirtiyor. Bu arada 2017 yılında gelişen ülke para birimleri arasında sadece TL’nin değer kaybettiğini belirten analistler; Brezilya Reali, Rus Rublesi, G. Afrika Randı gibi para birimlerinin dolara karşı yükseldiğini, bu anlamda da Türk lirasının önümüzdeki süreçte olumlu ayrışmaya başlayabileceğini belirtiyor. 3,68 - 3,70 TL seviyeleri, Türk lirasında önemli destek konumunda bulunuyor. 3,85 ise, direnç seviyesi olarak dikkat çekiyor.