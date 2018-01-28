Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima’yı kabul etti. Bakan Tüfenkci, Türkiye ile Japonya arasında serbest ticaret anlaşması tesis edilmesine yönelik müzakere sürecinin 2014 yılında başladığını ve hâlen devam ettiğini bildirdi. Anlaşmanın imzalanmasıyla gümrük idareleri arasında güvenli ve hızlı bilgi paylaşımının kolaylaşacağını, böylece etkin iletişim kanallarının tesis edileceğini vurgulayan Tüfenkci “Japonya ile iş birliği yapmak istiyoruz” ifadesini kullandı. Miyajima da, “Şubat ayında Japonya’dan gelecek 50 kişilik müzakere grubu ile görüşme yapılacak. En kısa zamanda çalışmalar tamamlanacak” dedi.