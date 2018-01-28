Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım, Türk Eximbank’ın, 2017 yılında ihracatçıya 39,3 milyar dolarlık destek verdiğini söyledi. Destek rakamını bu yıl 46 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Yıldırım “Söz konusu rakama ulaşmak için yeni fon temini ve çalışmalarımız devam ediyor. 2018’i çok daha tempolu ve yoğun geçireceğiz. Reel sektörle sahada birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Şube sayımız 11 oldu, ayrıca irtibat bürolarımızla ihracatçıya destek veriyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de, terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ’a yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı sonrası sınır bölgesindeki ihracatçılara daha fazla destek olmak için harekete geçtik” diye konuştu.