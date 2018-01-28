Osman Çobanoğlu ANKARA
Tokyo’da açılması planlanan merkez için çalışmalar devam ederken, önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan ve Hindistan’daki merkezler için sektörlerle görüşülüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) gelecek ay içerisine kadar bilgi toplayacağı öğrenildi. Kurulan merkezler, içerisinde yer alan firmalara hukuki, mali ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Proje doğrultusunda Türkiye Ticaret Merkezlerinin kira, istihdam, dekorasyon ve tanıtım gibi harcamaları destekleniyor.
Yeni hedef Hindistan ve Suudi Arabistan
28.01.2018 - 03:48 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 03:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tahran, New York, Frankfurt ve Londra’nın da aralarında yer aldığı 12 şehirdeki Türk Ticaret Merkezlerine yenileri eklenecek.
Osman Çobanoğlu ANKARA
Etiketler : hindistan,ticaret,
539632 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539632.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER