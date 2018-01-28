Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Tokyo’da açılması planlanan merkez için çalışmalar devam ederken, önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan ve Hindistan’daki merkezler için sektörlerle görüşülüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) gelecek ay içerisine kadar bilgi toplayacağı öğrenildi. Kurulan merkezler, içerisinde yer alan firmalara hukuki, mali ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Proje doğrultusunda Türkiye Ticaret Merkezlerinin kira, istihdam, dekorasyon ve tanıtım gibi harcamaları destekleniyor.