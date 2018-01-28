Kastamonu’da “Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu”na katılan Mahmut Mücahit Fındıklı “Afrin harekâtının 2. gününden itibaren önce dövizde bir sallantı oldu, sonra düştü. Borsa rekor kırdı. Dünya bizi haklı görüyor. Dış politika öne çıktı, bilgilendirmelerimizi çok iyi yaptık. Kendi gücümüzü ortaya koyduk. Geleceğimizle ilgili bu operasyonu yapıyoruz” dedi.
Fındıklı: Operasyonun yansıması iyi
28.01.2018 - 03:56 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 03:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nın Türkiye’nin kendi geleceğiyle ilgili bir operasyon olduğuna işaret ederek, “Bunun ekonomiye yansıması çok iyi, veriler çok olumlu geliyor” dedi.
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