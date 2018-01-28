Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu’da “Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu”na katılan Mahmut Mücahit Fındıklı “Afrin harekâtının 2. gününden itibaren önce dövizde bir sallantı oldu, sonra düştü. Borsa rekor kırdı. Dünya bizi haklı görüyor. Dış politika öne çıktı, bilgilendirmelerimizi çok iyi yaptık. Kendi gücümüzü ortaya koyduk. Geleceğimizle ilgili bu operasyonu yapıyoruz” dedi.