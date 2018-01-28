Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, düzenlemenin başladığı tarihten bu yana, adliyelerde kurulan ara buluculuk bürolarına 19 bin 603 başvuru yapıldı. Bürolar tarafından gerçekleştirilen görevlendirmelerin ardından ara bulucular, işçi ve işvereni görüşmelere çağırdı. Uygulama kapsamında 3 bin 271 uyuşmazlık sonuçlandı. Bu uyuşmazlıklardan 2 bin 403’ü ara bulucuların huzurunda yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma ile sonlandı. Uyuşmazlıklardan 868’inde ise işçi ve işveren uzlaşamadı. Böylece, uygulamanın yürürlüğe girdiği 25 gün içinde iş uyuşmazlığında “reform” olarak nitelendirilen ara buluculukta, yüzde 73 oranında başarı sağlandı. İşçi ve işverenler tarafından ara bulucuya taşınan uyuşmazlıklarda taraflar, en fazla dört günde anlaştı. Diğer başvurularla ilgili ara bulucu görüşmeleri ve işlemleri sürüyor.