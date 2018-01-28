Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, amatör sporun desteklenmesi amacıyla bazı adımlar attıklarını, bu kapsamda yeni bir destekleme modeli üzerinde çalıştıklarını söyledi. Spor kulüplerinin sporculara ödedikleri ücretler üzerinden gelir vergisi stopajı oluştuğunu dile getiren Ağbal, “Önerimiz şu, spor kulüplerimizin sahip olduğu şirketler, sporcular üzerinden yaptığı gelir stopaj vergilerini vergi dairesine beyan etsinler, süresinde ödesinler. Sonra biz de ödedikleri vergiyi, örneğin 5 iş günü içinde iade edelim. Bu vergiyi özel bir hesapta tutsunlar. Bunu münhasıran o kulübün amatör spor branşlarının harcamalarında kullansınlar. Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu harcamaların yerinde kullanılıp kullanılmadığını denetlesin. Böylelikle kulüplerimizin amatör spor kapsamındaki harcamalarına vergi iadesi yoluyla destek verelim. Bunu aslında kulüplerle konuştuk. Herkesin talep ettiği bir konu. Bakanlar Kurulunun da kabul etmesi hâlinde, böyle bir düzenleme yapmak istiyoruz” dedi.



BORÇLARINI ÖDEYECEKLER

Ağbal, Gençlik ve Spor Bakanlığının da genel olarak spor kulüplerinin yönetimi, sorumlulukları gibi konulara yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şu anda sadece vergi kanalından amatör spor branşlarına yönelik birtakım düzenlemeler öngördüklerini ifade etti. Kulüplerin, mali sürdürülebilirliği sağlaması gerektiğini vurgulayan Ağbal, “Ben kulüplere söyledim, ‘Biz bütçe disiplini uyguluyoruz, ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Kurallarımız, kaidelerimiz var. Dolayısıyla devlet bütçesini böyle yapabiliyorsak, sizin de kulüpler olarak bütçelerinizi bu anlayışla yönetmeniz gerekir’ dedim. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çalışması da tam olarak bu noktada. Oradan da inşallah güzel öneriler gelecek. Kulüpler, bu zamana kadar olan borçlarını ödemeli. Bir vergi mükellefi, borcunu ödeme güçlüğü içindeyse, zamana yayabilir. Devletin, yetimin bir kuruş hakkını kimseye yedirmeyiz” diye konuştu.