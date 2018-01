Türkiye Gazetesi

Türkiye’de hayvancılık ve et fiyatlarıyla ilgili tartışmalar sürerken, diğer taraftan mevcut problemlerin çözümüne ilişkin farklı öneriler de gelmeye devam ediyor. Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer, “Ülkemizdeki hayvan sayısını artırabilmek için çobanlık mesleğinin özendirilmesi gerekiyor. Zor ve sosyal güvencesi olmadığı için kimse bu işi yapmak istemiyor. Köylerde çobanlık yapacak kişi bulmak, her geçen gün zorlaştı. Belirli sayıda küçükbaş hayvana bakan kişi ile eşinin, sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanmasını istiyoruz. Böyle olursa, çoban sayısı ve küçükbaş hayvan sayısı artar, buna bağlı olarak da kısa sürede de et fiyatları düşer. İnsanlar, sadece sigortası var diye köylerden şehirlere göç edip, fabrikalarda çalışıyor. Çoban, emekli olabileceğini bilse o işi yapmaya devam eder” dedi. Çobanlık yapan Osman Yakan (45) da, şunları söyledi: 60 baş koyunum var, ailemi bu hayvanlarla geçindiriyorum. Sosyal güvencem yok. Emekli olmayı istiyorum ancak sigorta primlerimi ödeyecek gücüm yok. Sigorta primimiz yatırılırsa çok sayıda kişi bu işi yapar.