Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Egeli doğaltaş ihracatçıları; Zaha Hadid, Stanton Williams, Squire&Partnerk, Simpson Haugh, Allford Hall Monaghan Morris, Wilkinson Evre, Adjaye Associates gibi İngiltere’nin ünlü mimarlık ofislerini ziyaret etti, 50’den fazla ünlü İngiliz mimarla bir araya geldi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, inşaat projelerinde malzeme seçiminin mimarlar tarafından yapıldığını hatırlattı. Kaya, “Türk doğaltaşlarını tanıtmak ve mimari projelerde bu taşların nasıl kullanılabileceği hakkında yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti. Önümüzdeki süreçte, İngiliz mimarların yürütecekleri projeleri Türk doğaltaşları süsleyecek diyebiliriz” dedi.