Egeli doğaltaş ihracatçıları; Zaha Hadid, Stanton Williams, Squire&Partnerk, Simpson Haugh, Allford Hall Monaghan Morris, Wilkinson Evre, Adjaye Associates gibi İngiltere’nin ünlü mimarlık ofislerini ziyaret etti, 50’den fazla ünlü İngiliz mimarla bir araya geldi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, inşaat projelerinde malzeme seçiminin mimarlar tarafından yapıldığını hatırlattı. Kaya, “Türk doğaltaşlarını tanıtmak ve mimari projelerde bu taşların nasıl kullanılabileceği hakkında yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti. Önümüzdeki süreçte, İngiliz mimarların yürütecekleri projeleri Türk doğaltaşları süsleyecek diyebiliriz” dedi.
İngiliz yapılarını Türk mermeri süsleyecek
28.01.2018 - 04:24 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 04:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin katma değerli ihraç ürünleri içinde ilk sıralarda yer alan, 2017 yılında da 2 milyar 48 milyon dolar döviz kazandıran doğaltaş sektörü, 2023 yılı için belirlediği 7 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için Londra’ya çıkarma yaptı.
Etiketler : mermer,
539637 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539637.aspx
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