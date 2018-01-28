Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye gelen turistlere KDV iade hizmeti veren Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, 2017 yılında yabancı ziyaretçilerin toplamda 1,4 milyar liralık alışveriş yaptığını belirtti. Şeyhun, “Yabancı ziyaretçiler, söz konusu alışverişin 716 milyon liralık kısmı için ‘tax free’ işlemlerini tamamlayarak, toplamda 75 milyon lira KDV iadesi aldı. Geçen yıl yabancı ziyaretçilerin yaptıkları alışveriş, 2016’ya göre yüzde 32 büyüme gösterdi. Yapılan alışverişlerin yüzde 45’lik kısmı, Orta Doğu ülkelerinden geldi. Şüphesiz uçak krizi sebebiyle ciddi düşüş gösteren Rusların tekrar dönmesinden kaynaklanan yüzde 148’lik ve Çinli ziyaretçilerin yüzde 208’lik artışı çok önemli. Umuyoruz ki bu durum, 2018’de de devam eder. Bu arada lüks perakende satışı da 2017 yılında ciddi artış gösterdi. 2017 yılının en yüksek işlemi, Kuveytli bir turistin lüks bir mağazadan aldığı 574 bin TL’lik saat oldu. Suudilerin harcamalarının yüzde 72’sini hazır giyim, yüzde 23’ünü saat ve mücevherat oluşturdu. Katarlılar alışveriş başına, ortalama 4 bin 312 lira harcadı” dedi.