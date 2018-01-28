Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmelik, deterjanlarda kullanılan maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerine karşı yüksek seviyede koruma sağlamak üzere usul ve esasları belirliyor. Buna göre deterjan veya deterjanlarda kullanılan “yüzey aktif madde” imalatçılarının Türkiye’de yerleşik olmaları gerekecek. Deterjanlarda nitrilotriasetik asit (NTA) ve tuzları kullanılamayacak. Fosfat ve diğer fosfor bileşiklerine dair kısıtlamalara uymayan çamaşır ve bulaşık makinesi deterjanları, 27 Ocak 2019’dan itibaren piyasaya arz edilemeyecek. “Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın” ifadesi görünür bir yerde ve dikkat çeken bir formatta hazırlanacak. Bu arada ev tipi temizlik ürünlerinin içeriğinde bulunan nitrik asit oranı, yüzde 20’yi geçemeyecek.