Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018’de de 200 öğrenciye eğitim verilecek. Günışığı’nın İstanbul ayağında, öncelikle 63 çocuk ve ailesine, projeye dahil olmaları için seminer verildi. Hedef önümüzdeki dönemde projenin Türkiye’nin her ilinde uygulanması... 2014 yılında 100 öğrenciyle başlayan Günışığı Projesi’nde, tıbben görme engelli kabul edilen az gören çocukların yüzde 60’ı, aldıkları eğitimler ile normal okullara geçiş yaptı. Böylece görme engelli sayılan çocuklar, proje sayesinde yazı yazıp kitap okuyabildi. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Kutlu “Çocuklarımız, buradaki bireysel eğitim ve değerlendirmenin ardından 7 ay boyunca uzaktan eğitime tabi tutuluyorlar. Bu sayede şimdiye kadar 58 ilimizden 700 çocuğumuz erken müdahale eğitimiyle görmeyi öğrendi. Hem onların hem de ailelerinin hayatları değişti” dedi.