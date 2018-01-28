Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu hat üzerinden gaz arzının 2019'da başlaması planlanırken, TürkAkım'ın Avrupa'ya yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak ikinci hattının ise Türkiye-Rusya münhasır ekonomik bölgesi sınırına kadar olan yaklaşık 224 kilometrelik bölümü döşendi.

Rusya'nın Anapa kıyısından Kıyıköy'e kadar uzanacak birinci hat, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) inşa edeceği boru hattı ile Lüleburgaz'a getirilecek.

Avrupa'nın kullanımı için ayrılan ikinci hattın kara kısmı ise BOTAŞ ve Gazprom'un ortak kuracağı bir şirket tarafından inşa edilecek ve bu hat İpsala üzerinden Avrupa'ya gidecek. TürkAkım'ın ikinci hattının izleyeceği güzergah henüz netleşmedi.

Halihazırda Ukrayna üzerinden Türkiye'ye Rus gazını taşıyan Batı Hattı'nı ikame edecek TürkAkım'ın, transit riski olmadan taşıma yapılacağı için Türkiye ve bölgenin enerji güvenliğine önemli bir katkı sunması öngörülüyor.

Gazprom'un yüzde 100 iştiraki olan South Stream şirketi tarafından inşa edilen TürkAkım'ın finansmanı Gazprom tarafından sağlanıyor.

Avrupa, son 25 yıldır Gazprom'un en büyük müşterisi



Şirket yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz ihracatı 2012'den sonra giderek artmaya başladı. Geçen yıl Avrupa'ya 190 milyar metreküp gaz ihraç eden Gazprom'un son 25 yıldaki en önemli müşterisi Avrupa oldu.

Avrupa'ya gaz sevkiyatını güvenli bir şekilde sürdürmek için iki yeni doğalgaz boru hattı inşa ettiklerini dile getiren şirket yetkilileri, bunlardan birinin TürkAkım, diğerinin ise 55 milyar metreküp kapasiteli Kuzey Akım 2 olduğunu ifade etti.