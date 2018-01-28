Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 577 milyon 322 bin 803 liralık işlem hacmine ulaşıldı. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 2,56 azalarak 183,96 lira oldu. Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 25 Ocak'ta 220,80 lira ve en düşük 23 Ocak'ta 125,01 lira olarak kayıtlara geçti. Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 176,39 lira olarak gerçekleşti.