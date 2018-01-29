Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Çengel

NOVI URENGOY



Türkiye’nin enerjide ortak yürüttüğü dev projelerden olan Türk Akımı’nda önemli bir aşamaya gelindi. 930 kilometre uzunluğundaki birinci hattın açık deniz kısmındaki 530 kilometrelik bölümü inşa edildi ve projede yarı yol geçildi. Türkiye’den bir grup basın mensubu, projeyi finanse eden ve işletmecisi olacak Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un davetlisi olarak, Türk Akımı’nı besleyecek ana sahalardan biri olan ve “Rusya’nın doğalgaz başkenti” diye nitelendirilen Novi Urengoy’a geldi. Buradaki doğalgaz üretim sahaları ve sondaj kuyularına yapılan ziyaretler sonrasında, şirket yetkilileri proje ve bölgeye ilişkin sunumlar gerçekleştirdi. Buna göre Türk Akımı, yılda 15,75 milyar metreküp Rus gazını Türkiye’ye taşıyacak. Böylece bu hat, Türkiye’nin bir yıllık doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 35’ini karşılayacak. Bu hat üzerinden gaz arzının 2019’da başlaması planlanıyor. Avrupa’ya da yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak ikinci hattın ise, Türkiye-Rusya münhasır ekonomik bölgesi sınırına kadar olan yaklaşık 224 kilometrelik bölümü döşendi.



2. HAT DA İLERLİYOR

Rusya’nın Anapa kıyısından Kıyıköy’e kadar uzanacak birinci hat, BOTAŞ’ın inşa edeceği hat ile Lüleburgaz’a getirilecek. Avrupa’nın kullanımı için ayrılan ikinci hattın kara kısmı ise, BOTAŞ ve Gazprom’un ortak kuracağı bir şirket tarafından inşa edilecek. Bu hat İpsala üzerinden Avrupa’ya gidecek. Türk Akımı’nın ikinci hattının izleyeceği güzergâh ise henüz netleşmedi. Hâlihazırda Ukrayna üzerinden Türkiye’ye Rus gazını taşıyan Batı Hattı’nı ikame edecek Türk Akımı, transit riski olmadan taşıma yapılacağı için Türkiye ve bölgenin enerji güvenliğine önemli bir katkı sunacak. Gazprom’un yüzde 100 iştiraki olan South Stream tarafından inşa edilen Türk Akımı’nın finansmanı Gazprom tarafından sağlanıyor.

370 LNG gemisine denk

Toplam 940 km uzunluğundaki hat boyunca yan yana iki boru döşenecek. Bu borulardan 1 yılda taşınacak doğalgaz miktarı, toplam 31,5 milyar metreküp olacak. Bu miktar, 370 LNG gemisinin taşıyacağı doğalgaza veya 15 milyon hanenin kullanacağı ihtiyaca eşit. Bu miktarın yarısı, Türkiye piyasasına sunulacak.

550 milyon $’lık ek gelir

Türk Akımı, Türkiye’nin 2035’te 71,8 milyar metreküpe ulaşacak doğalgaz ihtiyacı için önemli bir destek olacak. 13 bin 500 ek istihdam, 100 milyon dolarlık ek hane halkı geliri ve 550 milyon dolarlık ek ulusal gelir sağlayacak. Gazprom, Türk Akımı için 2018 yılında 3,2 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Karadeniz’de en büyük gemi aralıksız çalışıyor

Boru hattını deniz tabanına döşeyen Pioneering Spirit gemisi, Karadeniz’deki çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit, 4 Kasım tarihinde Türkiye’nin Ekonomik Münhasır Bölgesi’ne giriş yapmıştı. Hâlihazırda 2.191 metre derinlikte boru döşeme faaliyetine devam ediyor. Geminin boru döşeme hızı, günde ortalama 4 kilometreye ulaşıyor.

-60 derecede üretim üssü

Hava sıcaklığının çoğunlukla eksi 40 derecenin altında olduğu Novi Urengoy çevresinde bulunan doğalgaz sahaları, Gazprom’un doğalgaz üretiminin yüzde 70’inden fazlasını karşılarken, 12 trilyon metreküp gaz rezerviyle dünyanın ikinci ve Rusya’nın da en büyük doğalgaz kaynağı konumunda bulunuyor. Sibirya’nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’nde kutup dairesi civarında 5 bin kilometreden daha geniş bir alana yayılan Urengoy sahasında; doğalgaz, doğalgaz kondensatı ve petrol üretiliyor. Bölgedeki hayatın neredeyse tamamı doğalgaz endüstrisine dayalı ve 1975 yılında kurulan Novi Urengoy şehri, tamamıyla Gazprom’un finansal yardımlarıyla devam eden sosyal bir hayata sahip. 130 bine yakın nüfusu bulunan şehirdeki okullar, alışveriş merkezleri ve sosyal alanlar, şirket tarafından inşa edilmiş ve masrafları da yine şirket tarafından karşılanıyor. Türk müteahhit şirketeri de buradaki yapılarda faaliyet göstermiş. Yılın dokuz ayı kar altında bulunan ve Kutup soğuklarının hâkim olduğu bölgedeki halk, günlük hayatlarını sürdürebilmek ve açık havada çalışabilmek için özel koruyucu kıyafetlere ihtiyaç duyuyor. Kışın termometreler, eksi 60 dereceye kadar ulaşıyor. Bölge, temmuz ve ağustos aylarında yazı yaşıyor. İşçiler, bir ay dönüşümlü çalışıyor. Ocak ayında çalışan bir işçi, şubat ayını dinlenerek geçiriyor ve mart ayında yeniden iş başı yapıyor. Ücretler, ülke ortalamasının yaklaşık iki katı...