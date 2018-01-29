Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tazminat ödemesi tutarı da 340 milyon lirayı buldu. Ödemeler içinde en büyük kalemi, 128 milyon lira ile “maluliyet” ödemeleri oluşturdu. Güvence Hesabı’nın devreye girdiği 1998 yılından bu yana, toplamda 152 bin 153 kişiye 1 milyar 234 milyon 577 bin liralık ödeme yapıldı. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesi gereği kurulan Güvence Hesabı, sigortaları yaptırmayan araç ve iş yerlerinde meydana gelen kazalarda, kişilere gelebilecek zararları karşılıyor.