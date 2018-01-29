Tazminat ödemesi tutarı da 340 milyon lirayı buldu. Ödemeler içinde en büyük kalemi, 128 milyon lira ile “maluliyet” ödemeleri oluşturdu. Güvence Hesabı’nın devreye girdiği 1998 yılından bu yana, toplamda 152 bin 153 kişiye 1 milyar 234 milyon 577 bin liralık ödeme yapıldı. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesi gereği kurulan Güvence Hesabı, sigortaları yaptırmayan araç ve iş yerlerinde meydana gelen kazalarda, kişilere gelebilecek zararları karşılıyor.
340 milyon lira tazminat ödendi
29.01.2018 - 03:16 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 03:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trafik sigortası olmayan bir aracın yaptığı kazada zarar gören 3’üncü kişilerin, ölümleri durumunda mirasçılarına, sakatlık veya iş göremezlik durumunda ise kendilerine tazminat ödeyen Güvence Hesabı’ndan yararlananların sayısı, 2017 yılında 6 bini geçti.
Etiketler : trafik sigortası,
539840 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/539840.aspx
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