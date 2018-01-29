Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada 90 milyar dolarlık büyüklüğe yaklaşan ev ve mutfak eşyaları sektörünün Türk oyuncuları, hedef büyüttü. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, pazar çeşitliliğinin sektör açısından oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, planları arasında Latin Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinin olduğunu ifade etti. Kahramanmaraş’ta Hascevher ve Akyıldız Mutfak Eşyalar firmalarını ziyaret eden Burak Önder, sektörün ağırlıklı pazar alanları arasında ise Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkelerinin bulunduğu bilgisini verdi. Türk ihracatçılarının ürün çeşitliliği, kalite ve uygun fiyatla büyük avantaj elde ettiğine vurgu yapan Önder, sektörün geçen yıl 158 ülkeye 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını kaydetti. Önder, 2017’de yüzde 8’lik büyüme elde ettiklerini, bu yıl da benzer bir performans göstereceklerini söyledi.



GÜNDE 50 BİN ÜRETİM

EVSİD heyetinin ziyaret ettiği Hascevher Çelik Tencere Dış Ticaret Müdürü Fatih Dinçer de şirketin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üretimlerinin yüzde 70’ni kendi markalarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Dinçer, firma bünyesinde yaklaşık bin kişiyi istihdam ettiklerini dile getirdi. Sektörde kapasite olarak en büyük firma konumunda olduklarının altını çizen Dinçer, ilk ihracatlarını Macaristan’a gerçekleştiklerini kaydetti. Fatih Dinçer, son 6 yıldır çelik mutfak eşyalarında ihracat birincisi olduklarını anlatarak “Toplam ciromuzun yaklaşık yüzde 70’ini ihracat oluşturuyor. Çelik, granit olmak üzere günlük 50 bin adet tencere üretiyoruz. Bu ürünleri 80 ülkeye gönderiyoruz” dedi.



PAHALI NAKLİYAT ENGELİ

Dinçer, pişirme gruplarında en önemli rakiplerinin Çin olduğunu söyledi. Asya pazarına mal satarken yaşadıkları zorluklara da değinen Dinçer “Azerbaycan’ı saymazsak Türk Cumhuriyetleri en zayıf olduğumuz bölge ve bu nakliye ile alakalı bir durum. Latin Amerika’ya bile gemiyle yükleme yapıyoruz. Ancak buradan tırla Kazakistan’a ürün gönderdiğimizde çok ciddi bir nakliye maliyeti çıkıyor. Bu bölgede başarılı olabilmek adına nakliye problemini çözmek gerekiyor” şeklinde konuştu. Dinçer, son yıllarda yurt dışında Türk dizilerinin büyük rağbet görmesinin de sektör açısından mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.

İthalata vergi ayarı iç piyasaya yaradı

EVSİD Başkanı Burak Önder ve ekibinin ziyaret ettiği bir başka Kahramanmaraşlı firma olan Akyıldız Mutfak Eşyalar Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Tekinşen ise Ekonomi Bakanlığı’nın ithalat alanında yaptığı ekstra vergilendirmenin son 1 yıldır meyvesini vermeye başladığını söyledi. Tekinşen, bu sayede iç piyasaya dönüşün başladığını ifade etti. Kendi markalarıyla yurt dışında büyük zincirlerde yer almak istediklerini belirten Tekinşen “2017’den itibaren kendi markalarımızı üretmeye başladık. 20’ye yakın patentli markamız bulunuyor. Renk çeşidi olarak çok iyi durumda yer alıyoruz. Ahşap ürünler Latin Amerika’ya girişimizde anahtar oldu. Yurt dışından gelen talepler bizi yukarılara çıkartıyor” dedi.

Süpermarketler bizi davet ediyor

Firma olarak cirolarının yüzde 70’inin ihracattan oluştuğunu ve yaklaşık 25 ülkeye ürün sattıklarını ifade eden Sedat Tekinşen, şöyle konuştu: Ağırlıklı olarak Orta Doğu, Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya pazarında varız. Orta Doğu’da bir tek İsrail’de yer almıyoruz. 2017 yılını yüzde 20 oranında büyüme ile kapattık. Bu yılda Avrupa pazarına girmek ve yüzde 20’nin üzerinde büyümek en büyük hedefimiz. En az 10 ülkeye daha açılmayı hedefliyoruz. 2 seri ürün geliştirdik. Haftaya İtalya, ondan sonra da İngiltere’de fuarda yer alacağız. Avrupa’da 3 tane büyük süpermarket ile görüşüyoruz. Haziran ayında ürünlerimizle bu marketlerde yer alacağız. Yurt içindeki payımızın yüzde 50’sini ihracata kaydırmak istiyoruz.