Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASELSAN’ın başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede hizmet veren “Uzaktan Komutalı Silah Sistemi” ailesinin hedefi bulmasında kritik önemde olan ve daha önce yurt dışından temin edilen “nişangâh kalibrasyon adaptörü” yerli olarak üretildi. Uzun yıllar Almanya’da makine sektöründe çalışan Mustafa ve Necati Yağlı kardeşlerin edindikleri tecrübeyi, 1994’te Türkiye’ye taşımasıyla faaliyete başlayan Yağmaksan, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde yüksek kalitede talaşlı imalat yapıyor ve bir dizi proje yürütüyor. Savunma sanayisi için roket, taret, silah kulesi parçaları gibi çeşitli ürünler ortaya koyan Yağmaksanın, en fazla dikkati çeken ürünü “nişangâh kalibrasyon adaptörü” olarak öne çıktı. Yerli olarak üretilen “nişangah kalibrasyon adaptörü”nden, operasyonel kullanım öncesinde silah sisteminin kalibrasyonunda yararlanılıyor. Yağmaksan Üst Yöneticisi Fatih Yağlı, savunma sanayisinde faaliyette bulunmak için sabır ve fedakarlık gerektiğine işaret etti. Yağlı “KOBİ’ler olarak kurumsal tarafı geliştirebilirsek çok daha fazlasını yapabiliriz” dedi.